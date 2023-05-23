يدخل حيز الخدمة شهر جويلية.. فضاء جديد بمطار العاصمة

من المنتظر أن يتدعم مطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة بفضاء جديد بدءا من شهر جويلية القادم.

وحسب بيان مطار العاصمة، فإن هذا الفضاء يتمثل في مركز طبي استعجالي على مستوى المحطة 1 البهو 2.

وتقوم شركة تسيير مصالح ومنشآت مطار الجزائر بتهيئة هذا المركز الطبي الإستعجالي، أين سيتم تجهيزه بالمعدات اللازمة وفريق طبي مكون من طبيب وممرض للعمل 24سا/24سا و7/7.

وسيدخل هذا الفضاء الجديد حيز الخدمة شهر جولية، حيث سيكون مخصص لكل مستخدمي مطار الجزائر الدولي من المسافرين والمرافقين وكل عمال المطار والشركاء.. الخ. وذلك لضمان التكفل بالحالات الطبية المستعجلة قبل الاجلاء الى المستشفى ان لزم الامر.