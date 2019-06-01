“يدّو مقطعة وماقدرش يربط صبّاطو”.. هكذا تصرف الجزائريون

العديد من الأشخاص كانوا بصحة جيدة، لكن القدر شاء، أن يجدوا أنفسهم أصبحوا من ذوي الاحتياجات الخاصة، لذا علينا الوقوف معهم ومساندتهم.

لذلك، قام برنامج، مزال الخير، في موسمه الثاني، بتجربة اجتماعية، ليؤكد بها، أن المسلم يعاون أخاه المسلم، في وقت الشدة.

وفي هذه التجربة الاجتماعية، يقوم شاب، بالتمثيل بأنه مقطوع اليد، ولا يستطيع أن يقوم بربط حبل حذائه، فهل سيساعده الجزائريون؟.

وبالفعل، لم يتردد الجميع في مساعدة هذا الشاب، فالجزائريون يساعدون بعضهم البعض في كل الظروف، وهذا من خلق ديننا الإسلامي.