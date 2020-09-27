“يد مريم”.. فيلم يجمع نجوم مواقع التواصل الإجتماعي

سيشرع المنتج والمخرج موزاحم يحي منتصف شهر أكتوبر القادم ، في تصوير فيلم سينمائي يضم مجموعة من نجوم مواقع التواصل الإجتماعي.

ويحمل الفيلم عنوان “يد مريم”، وهو من بطولة مشاهير السنابشات والأنستغرام الذي يعول عليهم موزاحم في تجربة الأولى من نوعها.

ومن الأسماء المشاركة في هذا الفيلم والمعرفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي: ريفكا، وستانلي، ونهلة تي في وأمين تفاحة.

وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من طلاب جامعة باب الزوار، يذهبون في مغامرة تقودهم إلى الجنوب الجزائري، أين تتطور الأحداث المليئة بالمغامرات والمواقف الكوميدية.