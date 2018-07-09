يذبح زوجته من الوريد إلى الوريد داخل منزل عائلتها بأولاد شبل في العاصمة

وجه لها 17 طعنة ثم أجهز عليها

الجاني اعترف بالجريمة والضحية تركت وراءها 4 أطفال

شهدت مدينة أولاد شبل غرب العاصمة، أول أمس، وقوع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها امرأة تبلغ من العمر 40 سنة من العمر وهي أم لـ4 أطفال، كانت نهايتها على يد رفيق دربها وأب أطفالها البالغ هو الآخر 40 سنة.

الحادثة الرهيبة وقعت في إحدى قرى مدينة أولاد شبل غربي العاصمة، أين حدثت مناوشات بين الجاني والضحية بسبب شكوك راودت الجاني حول خيانة زوجته، مما جعله يقرر التخلص منها بطريقة بشعة، أين باشر في بادي الأمر في طعنها عبر مختلف أنحاء جسدها، حيث بلغ عدد الطعنات 17 طعنة، غير أنها بقيت تصارع الموت.

مما جعله يستعمل طريقة أكثر وحشية للتخلص منها، إذ قام بذبحها من الوريد إلى الوريد، حيث غرقت غرفة النوم في الدماء، لتكتشف شقيقة الضحية الجريمة، والتي قامت بطلب الشرطة أين تدخلت فرقة الشرطة القضائية التابعة لأمن دائرة بئر توتة بمعية الحماية المدنية، وقامت بنقل الضحية إلى مستشفى الدويرة لمعاينة جثتها وعرضها على الطبيب الشرعي.

فيما قام أفراد الشرطة بأخذ البصمات وتطويق منافذ المدينة من أجل توقيف الجاني، وهو ما حصل بعد عمليات مطاردة، أين تم اقتياده إلى مقر الشرطة في بئر توتة، حيث تم أخذ أقواله واعترف للمحققين بالجريمة من الوهلة الأولى، وقال إنه قتلها لأن شكوكا راودته حول تصرفاتها ولم يستطيع تحمل الأمر وقرر التخلص منها. وحسب المعلومات التي تحصلت عليها «النهار»، فإن الجاني بطال ويقيم في بيت عائلة زوجته.