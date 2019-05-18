يذبح زوجته ويقتلع عينها تحت أنظار بناتهما الثلاث ساعة قبل الإفطار

الجريمة وقعت في منطقة البلالة بأم البواقي وسببها خلافات أسرية متراكمة

اهتزت بلدية البلالة الواقعة في أم البواقي، قبل نحو ساعة من موعد أذان المغرب ليوم الأربعاء، على وقع جريمة قتل بشعة ارتكبها زوج في حق زوجته وأم بناته الثلاث.

اللواتي كن شاهدات على هذه الجريمة المرتكبة في حق أمهن على يدي أبيهن، وهذا عقب إقدام الزوج المدعو «ز.ش» في العقد الرابع من العمر.

وبكل برود دم على ذبح زوجته المسماة «م.ص» البالغة من العمر 35 سنة، واقتلاع عينها اليسرى بمحاذاة الطريق الولائي رقم 4.

حينما كانت الضحية عائدة من بيت أهلها الموجود بإحدى المشاتي المتاخمة لمركز بلدية البلالة، حيث قام الزوج بارتكاب جريمته على مستوى المخرج الغربي للبلدية.

إثر ملاسنات كلامية حادة بينهما انتهت بجريمة قتل بشعة تعود أسبابها إلى خلافات عائلية قديمة احتدمت واشتدت عشية الجريمة.

وحسب مصادر «النهار»، فإن الزوجين قد نشبت بينهما خلافات أسرية وصلت إلى أروقة العدالة، غير أن تدخل العقلاء حال دون حدوث الطلاق، خاصة في ظل وجود ثلاث بنات قاصرات.

وقد سلم الجاني نفسه إلى مصالح الدرك الوطني التي باشرت تحقيقاتها الأمنية لمعرفة أسباب هذه الجريمة، فيما تم نقل جثة الضحية إلى مستشفى «محمد بوحفص» بمسكيانة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجاني استفاد مؤخرا من مسكن اجتماعي ويعاني من ظروفا اجتماعية مزرية بسبب البطالة.

وتم تقديم المتهم، أول أمس، للمثول أمام قاضي التحقيق لدى محكمة مسكيانة، أين أمر هذا الأخير بإيداعه الحبس المؤقت.

في انتظار استكمال إجراءات التحقيق القضائي بعد أن وجهت له تهمة جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار.