يذبح شقيقه بخنجر من الوريد إلى الوريد ثم يسلم نفسه للشرطة في غليزان

الجريمة شهدتها مدينة عمي موسى بعد شجار بين الجاني والضحية دقائق قبيل الإفطار

الضحية حول إلى استعجالات مستشفى وهران الجامعي لإصابته البالغة

أقدم، أمسية أول أمس، كهل على ذبح أخيه بسكين من الوريد إلى الوريد وسط الشارع بمدينة عمي موسى أقصى الجنوب الشرقي لعاصمة الولاية غليزان، وتوجه لعناصر الشرطة لتسليم نفسه، وبيده آلة الجريمة.

وحسب المعلومات التي تحوز عليها «النهار»، فإن هذه الجريمة وقعت قبيل دقائق من أذان الإفطار وسط الشارع.

بعدما تحول شجار عائلي بسيط بين أخوين «الضحية 45 سنة والجاني 47 سنة» إلى محاولة قتل باستعمال أحدهما لسكين، وقام بذبح أخيه على مستوى العنق.

متسببا له في قطع الأوردة والقصبة الهوائية، ليتم نقله لمصلحة الاستعجالات بالعيادة المتعددة الخدمات لعمي موسى، أين قام الفريق الطبي بوضع 10 خرز في محاولة منهم لإيقاف النزيف الدموي.

ثم تحويله على جناح السرعة للمستشفى الجامعي بوهران، بين الحياة والموت. وحسب آخر المعلومات، فإن الضحية لا يزال يرقد في غيبوبة تامة.

فيما تم إيداع الجاني الحبس المؤقت في انتظار تقديمه لوكيل الجمهورية لدى محكمة عمي موسى غدا الأحد.

لمعرفة الأسباب الحقيقية لهذه الحادثة الأليمة التي اهتزت لها المدينة، لاسيما وأنها وقعت في شهر الرحمة المغفرة وبين أشقاء.