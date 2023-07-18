يرتكب مناورة خطيرة بالطريق السريع ثم يطعن جاره بـ14 طعنة “بوشية”

تعرض رب أسرة في العقد الرابع من العمر المدعو “ب. س.ع”، إلى اعتداء جسدي خطير. كاد أن يكلفه حياته على يد جاره العشريني، الذي تهجم عليه بواسطة سلاح أبيض من نوع “بوشية”، أمام مسكنه العائلي الكائن ببوزريعة. بعد مشادات كلامية نشبت بينهما في الطريق السريع الغربي باتجاه بن عكنون.

وحسب مجريات المحاكمة فإن المتهم الموقوف المسمى “ب.ع” الذي مثل أمام الغرفة الجزائية الثالثة لدى مجلس قضاء الجزائر. بعد استئناف الحكم الابتدائي الصادر في حقه، عن محكمة بئر مراد رايس والقاضي بادانته بعام سنوات حبسا نافذا عن تهمة الضرب والجرح العمدي بواسطة سلاح أبيض. فإنه بيوم الوقائع المصادف لشهر رمضان المنصرم. قام المتهم بارتكاب مناورة خطيرة على مستوى الطريق السريع الغربي باتجاه بن عكنون. بواسطة سيارته التي كان يقودها بسرعة فائقة، وخلالها استاء الضحية المسمى “ب.س.ع”. الذي كان يستعمل نفس الطريق، وتعرض لمضايقة أثناء القيادة جراء المناورة المذكورة، قام بنهي المتهم معبرا عن سخطه وغضبه.، فتطور الكلام الى مشادات لسانية، جعلت المارة مستعملي الطريق يتدخلون لفض الطرفين.

وفي أمسية نفس اليوم بعد الإفطار بساعات قليلة، تحديدا بداية صلاة العشاء، توجه الضحية بصفته جار المتهم الى منزل الاخير لتبليغ والديه. وأشقائه عن الفعل الذي ارتكبه، وهو السلوك الذي لم يرق للمتهم فقام بالتهجم على ضحيته بسكين من نوع “بوشية”. موجها له طعنات متفرقة بأنحاء جسده، بعد مطاردته للضحية الذي فر بجلدته نجاة من الموت.

وأفاد تقرير الطبيب الشرعي أن المتهم تعرض إلى جروح بليغة اخطرها تلك التي استقرت بذراعه الايسر. كما أن عدد الطعنات هو 14 طعنة، مع عجز طبي مدته 20 يوما.

المتهم وخلال مواجهته بالوقائع والتهم المنسوبة اليه، أنكر جزئيا ما نسب إليه، مصرحا أن المتهم تعرض له بالسب. والشتم على مسمع والدته وأفراد عائلته، كما قام بتحطيم جزء من سيارته بعد ركلها بواسطة رجله. فكان ردة فعله عنيفة، فقام بالتلويح في وجهه بواسطة مفك براغي كان في يده، بغرض اخافته. ناكرا استعماله سكين لطعنه كما يدعي ضحيته.

من جهته الضحية تمسك بالدعوى، وطالب بتعويض مالي قدره 200 مليون سنتيم جبرا بالأضرار اللاحقة به.

وأمام ما ورد من معطيات التمس النائب العام تشديد العقوبة في حق المتهم.