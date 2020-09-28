يروي قصة حقيقية عن المخابرات المصرية.. استئناف تصوير “هجمة مرتدة” تحسبا لرمضان

شارك الفنان المصري أمير صلاح الدين جمهوره بصورة جديدة من كواليس مسلسل “هجمة مرتدة”، مع النجم أحمد عز.

ومن المنتظر عرض مسلسل هجمة مرتدة رمضان المقبل، بعد تأجيله العام الماضي بسبب صعوبة التصوير في ظل انتشار فيروس كورونا.

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب أحمد عز كل من هند صبرى، هشام سليم وماجدة زكى والفنان صلاح عبد الله.

والمسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية.

وتعود هند صبرى إلى الدراما التليفزيونية فى “هجمة مرتدة” بعد غيابها عامين منذ تقديمها مسلسل “حلاوة الدنيا” رمضان 2017.

بينما كان آخر أعمالها فيلم “الفيل الأزرق 2” مع كريم عبد العزيز ونيللى كريم، وتم طرحه فى عيد الأضحى الماضي.