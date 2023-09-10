يروّجون المهلوسات في عين بنيان.. الحبس لمسبوقين قضائيا بالعاصمة

أمر قاضي محكمة شراقة بإيداع جماعة إجرامية متكونة من 6 أشخاص مسبوقين قضائيا تتراوح أعمارهم بين 24 و35 سنة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة. بعد ترويجهم المؤثرات العقلية بضواحي منقطة عين البنيان.

وبالرجوع إلى تفاصيل وحيثيات قضية الحال عالجتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين البنيان. التي تمكنت من الإطاحة بعناصر هذه الشبكة الاجرامية على متن سيارة وبعد عملية تفتيش المركبة. تم العثور على كمية من الأقراص المهلوسة أكثر من 4600 قرص مهلوس تم حجزه، مع حجز 06هواتف نقالة بالاضافة الى سيارتين و مبلغ مالي تاتج عن ترويج هذه السموم مقدر بقيمة 60ألف دج.

المتهمون وجهت لهم تهم تتعلق بالمتاجرة بالمؤثرات العقلية ،حيازة المخدرات لغرض النقل ،و التخزين و التوزيع و البيع .