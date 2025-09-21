يروّج الكوكايين في أحياء عدل.. شاب مهدد بـ10 سنوات حبسا

التمست وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء، اليوم الأحد، توقيع أقصى عقوبة. والمقدرة بـ10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج. في حق المتهم الموقوف المدعو ” أ.نصير” عن جنحة الترويج العمدي للمؤثرات العقلية والمخدرات من نوع “كوكايين”.

كما تم مثول المتهم السالف الذكر بعد تقديمه للمحاكمة. بعد قرار وضعه الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش الأسبوع الفارط في جلسة المثول الفوري. وفي جلسة اليوم كشفت مجريات المحاكمة أن المتهم تم توقيفه في حالة تلبس بالجرم. على مستوى حي عدل 1 بباب الزوار. بتاريخ 13 سبتمبر الجاري، بعد عملية ترصد وتتبع له من قبل عناصر الضبطية القضائية. إذ مكنت العملية من ضبط ما وزنه 11.65غ من المخدرات الصلبة ” كوكايين “. موضوعة في رزمة مهيأة للبيع. كما تم حجز ميزانين الكترونيين ومبلغ مالي حوالي 25 ألف دج.

المتهم ولدى مواجهته بالأدلة الواردة في محضر الضبطية القضائية، وبالتهم المنسوبة اليه. أقرّ منذ الوهلة الأولى بالكوكايين. التي ضبطت بحوزته بيوم توقيفه. مؤكدا أنه معتاد استهلاكها نافيا نفيا قاطعا المتاجرة بها.

كما أضاف المتهم في تصريحاته، أن الميزانين اللذين ضبطا بالمحل الخاص به. يحتفظ به لاستعماله في وزن المخدرات. خشية التعرض لجرعات زائدة، باعتبار أنه سبق وأن تعرض لهذا المشكل الصحي. مما جعله يدخل المستشفى.