يرى أنني السبب في خلق الهوة بيننا.

مشكلتي سيدتي تكمن في طباع زوجي التي تغيرت كثيرا بعد الزواج، حيث أنه لم يعد ذلك الرجل الذي يغمرني بالكلمات العذبة ولا ذلك الشخص المتعاون الذي أجده عندما يلمّ بي أي مشكل أو عارض صحي، لقد بات قليل الكلام دائم الصمت،

لا يعير وجودي أوحتى عدمه شيئا من الإهتمام لدرجة بتّ أحسّ من أنني دخيلة عليه. حقيقة أقوم بإستشارة أهلي خاصة والدي فيما يتعلق بأموري الخاصة وحياتي، كما أنني أحبذّ الإستقلاليّة عن أهله في عديد الأمور ما جعله يتهمني بأنني أغلّب كفّة أهلي على أهله ومن أنني أحطّ من قيمتهم كوني أراهم دون المستوى. صمت رهيب يسود بيتنا الذي أردته جنة،

الرد:

من خلال محاولتك رسم معالم السعادة وتلوين حياتك وزوجك بما تريدينه من ألوان، وجدت أنك قد طمست دور رفيق دربك إلى حد بعيد لدرجة أنك غيبته نهائيا عن الدور المنوط به كزوج،

حيث أنك رحت أيضا تمحين حضور أهل زوجك في حياتكما وكأنّي بك كسبت الرهان فقط من خلال الزواج منه من دون ان يكون لأهله حضور في حياتك بعد الزواج، فتلاشت قيمتك في عيني الزوج نوعا ما، ما دعاه للصمت وفتور العواطف وكأني به يجلس على فوهة بركان لا يريد له أن ينفجر حتى لا تحلّ بزواجكما كارثة.

غضب زوجك في محله، فما قمتن به مساس لرجولته وكيانه كرب أسرة، ثمّ دعيني أسألك: متى ستنعمين أنت بأنوثتك؟

إياكِ عزيزتي أن يمر عليكِ أكثر من يوم دون مصالحة زوجك، فهذا يؤدي إلى احتدام المشكلة أكثر ، و لا تفكري بترك البيت، أو هجره.

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