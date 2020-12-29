يريدون الزواج.. مطلقون وعزاب في الانتظار

أحلم بالاستقرار وحياة كلها مودة ورحمة

صاحب الطلب شاب يمتاز بالنخوة والهمّة العالية، يبلغ من العمر 35 سنة، مطلق من دون أولاد.

عامل يومي ويعرف جيدا كيف يكسب قوت يومه، مقيم مع الأهل، يتمنى الزواج من جديد وبناء أسرة قوامها الدين والمحبة.

إلى جانب زوجة محترمة، يريدها من إحدى ولايات شرق البلاد، سنها لا يتعدى 35 عاما.

لا يهم إن كانت أرملة أو مطلقة، يفضلها ماكثة في البيت، وإن كانت عاملة فلا يهم.

لتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133759

من تمنحني الأمل.. ونمسك بيد بعض إلى الأبد

صاحب العرض من ولاية وهران، يبلغ من العمر 44 سنة،مطلق، ليس لديه أولاد،موظف مستقر في مؤسسة وطنية ويملك مسكنا خاصا.

من خلال صفحتنا يناشد زوجة طيّبة، تعاشره بالمعروف ويكون لها زوجا رؤوفا.

زوجة يتمنى أن تكون عاملة،سنها أقل من 40 عاما،لا يهمه من أي ولاية من الوطن تكون،ويقبلها أرملة أو مطلقة.

لتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133760

عزّاب من الشرق يناشدون رفيقة الدرب

من تحلّق معي في سماء السعادة ونحقق أحلامنا ونجعلها مؤكدة؟

شاب ينحدر من ولاية باتنة، يبلغ 40 سنة، أعزب، لديه مسكن مع الأهل، عامل مستقر، يتمنى العثور على فتاة أحلامه.

وزوجة تكون قرّة عينه، ينعمان معا تحت سقف المودة والرحمة، ويؤسسان أسرة على بساط السعادة.

يريدها من شرق البلاد، خاصة ولايتي باتنة وقسنطينة، تكون عازبة، سنها أقل من 35 عاما.

ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت.

لتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133761

من تكون مرفأ أمان لي.. وتصبح على سنة الله زوجتي

إنه كريم، رجل يبلغ من العمر 44 سنة، ناجح بكل المعايير، يعمل كحرفي في الميكانيك، ويملك مسكنا خاصا.

يريد الزواج على سنة الله ونبيه خاتم المرسلين، بامرأة صادقة تحمل من الصفات الجميلة ما يسمح لهما بالعيش مرتاحين.

مرأة تكون من ن شرق البلاد أو العاصمة،سنها لا يتعدى 40 عاما،لا يهم وضعها الاجتماعي،ويقبلها عاملة أو ماكثة في البيت.

لتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133762

ويبـــقى الأمـــل

أرمل يناشد بنت الأصل من تمحي عني حزن الماضي.. وأتشرف بدخول بيت أهلها وطلب يدها؟

أنا رجل شعرت بضيق كبير بعدما فارقت رفيقتي الأولى التي رحلت إلى مأواها الأخير.

وتركتني تائها لا أدري أين الوجهة ولا من أين أبدأ، ولولا فضل الله وإيماني القوي.

لما استطعت مواجهة الحياة وما تمكنت من لملمة الشتات، فقررت ألا أكون في مصاف المنتظرين.

بل بخطى ثابتة بإذن الله سأسعى لبناء بيت سعيد برفقة من تمنحني الاحترام والودّ الأكيد.

أنا محمد من العاصمة، أرمل، أب لبنتين، متقاعد والحمد لله لي مسكن خاص.

أعيش راحة مادية وهذا بفضل ربي، وأبلغ من العمر 63 سنة.

كل ما أتمنى العثور على زوجة طيبة ورفيقة نكمل إلى جانب بعضنا المشوار.

أريدها من العاصمة أو من إحدى الولايات المجاورة لها، سنها لا يتعدى 55 عاما.

لا يهم إن كانت أرملة أو ملطقة ببنت أو ولد، شرطه الوحيد أن تكون ماكثة في البيت.

لتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133763

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عرض اليوم للراغب في علاقة تدوم وتدوم

عاصمية لمن يرجو علاقة مثالية..قلبي وحياتي رهن إشارتك.. فلا تبخل عليّ بمودتك

بدأت حياتي مثل كل البنات، أنسج من بساطة أحلامي خيوطا لحياة فيها أسمى المعاني.

وبدأت رحلة العمر بخطوات ثابتة أخطوها الواحدة تلو الأخرى بهمّة عالية، متوكلة على المولى، طالبة رضا والديّ.

الحمد لله درست وكنت دوما في المراتب الأولى، تدرجت إلى أن أنهيت دراساتي، واعتليت منصبا أكسب به رزقي.

كان كل يوم تشرق فيه الشمس أحاكي أماني وأعيشها في مخيلتي، فأنا إنسانة مرهفة الإحساس، أحب بصدق وأعاشر بالنيّة.

أيامي كان يطبعها “الروتين”، لكني كنت دوما أصبّ على روحي ألوانا زاهية تشعرني بالطمأنينة والحمد لله.

إلى أن جاء اليوم الذي أقلب حياتي رأسا عن عقب، اليوم الذي تدهورت فيه صحتي وتأكد لي أنني إنسانة عقيم لا أنجب.

آه كم أقساه من يوم، زال فيه أثر الحياة في قلبي، كان يوما مظلما باردا في عزّ الصيف، كل الأنوار أفلت.

لا أحضان كافة البشر قادرة على إعادة الدفء لروحي، كل الملاجئ أغلقت.

لكن تساءلت، ألست مؤمنة والمؤمن يقول:”قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا”، هنا أدركت قيمة الحياة من جديد.

الحياة بجانب الله الركن الشديد، فتجلدت بالصبر واحتسبت عنده الأجر، ورجوته أن يخلفني في مصيبتي برجل محترم.

يقدر ظرفي ويجعلني أسعد البشر.

أعد أنني لن أكون ناكرة للجميل، وأنني سأهبه حياة ليس لها نظير، فمن يعيد لقلبي نبضه الجميل؟.

فلكل من يهتم لأمري أقول: أنا أمال من العاصمة، امرأة حقا، ذات أخلاق طيّبة، أبلغ من العمر 48 سنة.

لم يسبق لي الزواج، عقيم كما أسلفت الذكر، موظفة مستقرة، مقبولة جدا من حيث الشكل، ومتوسطة القامة.

أرجو أن أعثر على شريك العمر الذي أهنأ بجانبه، يطلبني على سنة الله وخير خلقه.

لا أشترط فيه إلا الجدية وفي الحلال يقصد والديّ، يكون من العاصمة أو إحدى الولايات المجاورة لها.

أكثر ما أتمناه أن يكون أرمل أو مطلقا ولديه أولاد، سنه لا يتعدى 60 عاما، يكون عاملا مستقرا ولديه مسكن خاص.

لتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133764

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حرفيات غايتهن الستر والثبات

عروس متميزة تعدك بحياة هادئة..سأصون شرفك وأحفظ غيابك وأكون رفيقة دربك

من تيبازة، اتصلت بنا فايزة، تبلغ من العمر 42 سنة، عزباء، لم يسبق لها الزواج، ماكثة في البيت، صانعة حلويات.

جميلة الشكل، متوسطة القامة،شابة نهلت من حسن الأخلاق بذرة رعتها وسقتها إلى أن بلغت مبلغها من النضج والرصانة وجميل التدبير.

تريد أن تكون على نفس المستوى من الرفعة والقيمة، لدى رجل من أي ولاية، سنه يكون أقل من 55 عاما.

تقبل الارتباط بمطلق أو أرمل حتى بأولاد، وتعد أن تكون نِعم الزوجة والرفيقة لمن يشبعها تقديرا واحتراما.

لتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133765

صادقة تبحث عن خير ونيس من يعيد إلى وجهي الابتسامة أكون له زوجة فوق العادة

عازبة من ولاية عنابة، بشوشة وطيبة الروح، كلامها مسك وعنبر الاحترام منه هو المقصود.

تبلغ من العمر 48 سنة، ماكثة في البيت، سيدة فيه من الطراز الرفيع، تمارس حرفة الخياطة في المنزل.

حباها الله بحسن يسرّ الناظرين، زادها رصانة وأخلاقا ودينا.

تتمنى أن تبني أسرة وتكون ملكة في عقر دارها وتجعلها بإذن الله جنّة توفر الراحة فيها لمن يكمل معها نصف الدين.

تريده من شرق البلاد، سنه أقل من 60 عاما، أرمل أو ومطلق بأولاد، عامل مستقر، حبذا لو يكون لديه مسكن.

لتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133766

أريد زوجا أمينا يقصد بيتي خاطبا شعاري الهناء والوئام.. ووعدي حياة مليئة براحة البال

من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، من ولاية وهران بالتحديد، نعرفكم على صاحبة أخلاق رفيعة،حنونة وقلبها لا يحمل إلا الخير.

وتبلغ من العمر 42 سنة، ماكثة في البيت، عازبة، لم يسبق لها الزواج، صانعة حلويات ماهرة.

لديها ملامح جميلة وجمال المرأة العربية، صاحبة عينين سوداوين، متوسطة القامة، متدينة وملتزمة.

ترجو الحلال وزوجا يكون لها وفيا على الدوام، رجل ذو دين وأخلاق، لا تهم ولايته بقدر ما ترجو نيته وصدقة.

سنه أقل من 55 عاما، لا يهم إن كان أرمل أو مطلقا، عامل مستقر، حبذا لو يكون لديه مسكن خاص.

لتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133767