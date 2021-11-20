يريد أن يطمئنك لا أن يخوفك..
يريد أن يطمئنك
يقول تعالى: “الرحمان على العرش استوى”، يخبرك أن خلق السموات والأرض، ثم لا يقول الجبار على العرش استوى. ولا القوي على العرش استوى إنه الرحمان.. الرحمان بالرغم أن العقاب بيده.
الرحمان رغم أن الرزق بيده، والرحمان أن المرض بيده، ورغم أن الموت بيده، على العرش.. بعيد المسافة، وقريب الرحمة والعناية، مثل ما يريد أن يخبرك أنه معك برغم المسافة، و كما يريد أن يطمئنك لا أ يخوفك، وكما يريد أن يقربك لا أن يبعدك، يريد أن تحبه أكثر مما تخساه.. لا اله إلا الله.
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لا تنسوا الدعاء فهو عبادة يحبها الله
اللهم إني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم، أن تستجيب لي دعائنا، وتحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كربنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، اللهم أصلح لنا أهلنا وذريتنا، وارحمنا رحمة واسعة تغنيه بها عن رحمة من سواك،
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك، أسألك يا الله بأنك الأحد الصمد، الذي لم يلد ولو يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر له ذنوبنا، إنك غفور رحيم، اللهم نسألك أم ترفع ذكرنا، وتصل أمرنا، وتقوي إيماننا، وترزقنا نعيما لا ينفد في أعلى جنات الخلد بجوار حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.. آمين آمين آمين..”
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