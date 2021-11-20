يريد أن يطمئنك لا أن يخوفك..

يريد أن يطمئنك

يقول تعالى: “الرحمان على العرش استوى”، يخبرك أن خلق السموات والأرض، ثم لا يقول الجبار على العرش استوى. ولا القوي على العرش استوى إنه الرحمان.. الرحمان بالرغم أن العقاب بيده.

الرحمان رغم أن الرزق بيده، والرحمان أن المرض بيده، ورغم أن الموت بيده، على العرش.. بعيد المسافة، وقريب الرحمة والعناية، مثل ما يريد أن يخبرك أنه معك برغم المسافة، و كما يريد أن يطمئنك لا أ يخوفك، وكما يريد أن يقربك لا أن يبعدك، يريد أن تحبه أكثر مما تخساه.. لا اله إلا الله.

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