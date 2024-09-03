يريد التفاتة من ديشان.. عدلي يدير ظهره للخضر مجدداً

أكد اللاعب الفرانكو جزائري، ياسين عدلي، أنه يستهدف التألق مع فريقه الجديد، فيورنتينا الإيطالي، ونيل دعوة من المنتخب الفرنسي.

وصرح اللاعب، ياسين عدلي، اليوم الثلاثاء، خلال الندوة الصحفية التقديمية له، بصفته لاعباً جديداً في صفوف نادي فيورنتينا. موضحا بشأن مستقبله الدولي: “سبق أن كشفت أنني أريد اللعب في المستوى العالي”.

وأضاف خريج مدرسة بوردو الفرنسي: “إذا تمكنت من التألق وتقديم مردود جيد رفقة فيورنتينا، سيكون هناك مجال لديشان لمعاينتي”.

وتابع المتحدث: “حالياً، أنا أركز على فيورنتينا، لكي أبرهن أنني قادر على اللعب باستمرار في المستوى العالي، وقراري محسوم، أستهدف أن يشاهد ديشان مستواي”.

للإشارة، قررت إدارة نادي ميلان الإيطالي التخلص من اللاعب، ياسين عدلي، بإعارته إلى فيورنتينا، مقابل 1.5 مليون أورو مع إلزامية الشراء مقابل 10 ملايين أورو.