يريشان:”تحدثت مع بلعمري وبهلولي.. وسنعمل على العودة بقوة”

تحدث رئيس شبيبة القبائل، يزيد يريشان، عن ظروف سير تربص تركيا، وعن العديد من الأمور المتعلقة بمستقبل الفريق.

وتحدث يريشان للقناة الرسمية للفريق عبر اليوتوب:”تحدثت أمس مع الجهاز الفني، والتربص يسير في ظروف جيدة، ويتم التحضير للجزء الثاني للموسم بشكل جيد”.

وأضاف يريشان:”تحدثت مع اللاعب فارس بهلولي، والأمور في الطريق الصحيح، وسنتفاوض مع فريقه بخصوص ورقة تسريحه”.

وأوضح ذات المتحدث:”صفقة بهلولي سنحسمها في الوقت المحدد، وكان لدي إتصال مع المدافع جمال بلعمري، والقرار يعود له للإنضمام للنادي”.

وختم رئيس شبيبة القبائل، يزيد يريشان:”متبقي 10 أيام لنهاية الميركاتو، وسنستقدم 4 أو 5 لاعبين، سنقوم بإبرام صفقات في المستوى”.