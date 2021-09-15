يزيد ياريشان للنهار :”تلقينا الضوء الأخضر من المحكمة لطرد ملال”

وصلت إدارة يزيد ياريشان، للمرحلة الأخيرة من صراعها القانوني مع شريف ملال، حيث تمكنت من الحصول على وثيقة من وكيل الجمهورية في تيزي وزو، تسمح لها بالتواجد في مقر النادي وطرد من يشغلونه حاليا بصفة “غير شرعية”.

يُذكر بأن شريف ملال، كان رافضا يوم أمس للخروج من مقر الجياسكا، وإشترط جلب وثيقة رسمية من الجهات المخولة من أجل الخروج، وما سيحدث صبيحة اليوم، لينتهي المُسلسل الذي مل منه أنصار الفريق، بإعتبار أن كل ما يحدث حاليا يؤثر سلبا على تحضيرات النادي للموسم الكروي الجديد.