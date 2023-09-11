يسبب أكياس مؤلمة في الإبط.. سحب مزيل عرق من الأسواق

قامت شركة المصنعة لمزيل العرق “NUUD”، بسحب منتجاتها من الأسواق، بسبب ظهور آثار جانبية غير مرغوب بها على الجسم.

وأشارت الوكالة الوطنية للأدوية و سلامة المنتجات الصحية في فرنسا ANSM إلى أن “نظرًا لوجود أكياس غير مرغوب بها لدى الأشخاص الذين استخدموا مزيل العرق Nuud، قمنا بإجراء تحقيقات”. حيث أظهرت النتائج “أن الشكل الجالينوسي لمزيل العرق NUUD الزيتي، يمكن أن يكون مسؤولاً عن هذه الآثار غير المرغوب فيها”.

وبعد مناقشات مع الشركة المصنعة، قررت الأخيرة سحب منتجاتها من البيع، كما تم إيقاف تسويق مزيل العرق مؤقتًا وسحب جميع الدفعات المتوفرة في نقاط البيع من الأسواق. وكذلك المتوفرة لدى الموزعين.

للإشارة، اشتكى مستخدمو مزيل العرق من آثار جانبية مثل أكياس مؤلمة تحت الإبط، والتي تكون مصحوبة أحيانًا بعدوى يتم علاجها بالمضادات الحيوية. وفي معظم الحالات المبلغ عنها، اختفت الأكياس بعد التوقف عن استخدام المنتج أو تناول العلاجات الموصوفة.

ويمكن تفسير ظهور هذه الأكياس المؤلمة بعد استخدام مزيل العرق، والذي من شأنه أن يعزز انسداد مسام الإبط مع إمكانية الإصابة بالعدوى. من خلال تأثير انسداد.

ومن أجل حماية المستهلك، قررت الشركة المصنعة، بالتعاون مع ANSM، سحب جميع دفعات المنتج من السوق. في نقاط البيع المختلفة ومن الموزع.

للإشارة، تباع هذه المنتجات بشكل رئيسي عبر الإنترنت أو عبر شبكات التواصل الاجتماعي. ولكن من الممكن أيضًا الحصول عليها من المتاجر أو الصيدليات.