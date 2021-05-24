يسبب العمى وينخر أنوف المصابين بكورونا.. الفطر الأسود يتفشى في الهند

أُصيب نحو 9 آلاف من مرضى كورونا في الهند بعدوى فطرية ضارة وقاتلة، وهو داء «الفطر الأسود».

ويحدث بسبب عفن موجود في التربة والمواد العضوية المتحللة مثل الأوراق المتعفنة.

وقال أطباء إن الفطر الأسود يصيب مرضى كورونا أصحاب المناعة المنخفضة بعد 12 إلى 18 يوماً من الإصابة بكورونا.

ويبلغ متوسط معدل الوفيات بالعدوى 54%، وفقاً للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها.

وبمجرد الإصابة، يكون المريض معرّضاً للموت في غضون أيام.

وأعلنت تسع ولايات هندية على الأقل أن العدوى تحولت لديها إلى وباء.

وخصصت المستشفيات في عدة مدن أجنحة خاصة لهؤلاء المرضى.