يستدرج صديقته المراهقة بعد تخديرها لاغتصابها داخل منزل برفقة أصدقائه في البليدة

حاول إقحامها في عالم الدعارة

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، أمس، بإيداع ثلاثة متهمين تتراوح أعمارهم بين 24 و27 سنة المؤسسة العقابية، لتورطهم في جريمة اختطاف فتاة قاصر تدرس بالطور الثانوي على متن سيارة ومحاولة الاعتداء عليها جنسيا بعد تخديرها بإرغامها على تناول أقراص مهلوسة وإقحامها في عالم الدعارة.

القضية تعود أطوارها، وحسب مصادر «النهار»، أول أمس، عندما وردت معلومات لفرقة حماية الأحداث التابعة بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية في البليدة، مفادها وجود فتاة قاصر تبلغ من العمر 15 سنة تعرضت لعملية اختطاف من قبل ثلاثة شباب على متن سيارة وتحويلها إلى إحدى الشقق الواقعة بإحدى أطراف مدينة البليدة.

واستغلالا للمعلومات، تحركت عناصر الفرقة وفي ظرف قياسي، تم التمكن من تحديد مكان الضحية ليتم اقتحام المنزل وتحرير الضحية المحتجزة من قبل المتهمين الثلاثة الذين كانوا بصدد الاعتداء عليها جنسيا.

وقد تبين من خلال المعاينة الأولى أن الضحية لم تكن في وعيها بسبب تناولها أقراصا مهلوسة مُنِحت لها من قبل المتهمين.

وبعد التحريات، تبين أن الضحية كانت على علاقة مع أحد المتهمين الثلاثة الذي استغل ظروفها العائلية الصعبة وسذاجتها، ليقوم باستدراجها بالركوب معه على متن السيارة رفقة شركائه، زاعما أنه سيقوم بإيصالها، إلا أنه قام بتحويلها إلى أحدى الشقق الفارغة.

وهناك أرغمها على تناول الأقراص المهلوسة للاعتداء عليها جنسيا برفقة أصدقائه، كما كان يريد إقحامها في عالم الدعارة لاستغلالها، إلا أن مخططهم باء بالفشل بعدما تم اقتحام المنزل من قبل عناصر الشرطة.