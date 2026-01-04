يستدرج ضحاياه عن طريق الفايسبوك.. توقيف عشريني يمتهن النصب والاحتيال

تمكن عناصر الشرطة بأمن دائرة بئر الجير بالتنسيق مع مصالح الشرطة للأمن الحضري 16 بأمن ولاية وهران، من الإيقاع بشخص يبلغ من العمر 26، يمتهن النصب والاحتيال باستعمال حساب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المتورط كان يستدرج ضحاياه بإيهامهم بنقل الطرود من وإلى الخارج مقابل مبالغة مالية معينة ويتخذ من أحد الفنادق مقرا لممارسة نشاطه المشبوه.

وحسب بيان لمصالح الأمن، عملية التوقيف جاءت بعد الشكوى التي تقدم بها أحد الضحايا لذات المصالح. ليباشر محققو المصلحة تحرياتهم الميدانية والتقنية مكنت من تحديد هويته ومكان تواجده. ليتم وضع خطة أفضت إلى الإيقاع به، مع حجز الأغراض التي كان يستعملها في النصب على ضحاياه. وبعض الطرود الخاصة ببعض الضحايا.

كما كشفت التحريات الأولية عن وجود 03 ضحايا، بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن، تم تقديم المشتبه فيه أمام العدالة أين صدر في حقه أمر إيداع.

