يستعملون تطبيق خاص بالسيارات.. تفكيك شبكة مختصة في سرقة المركبات بوهران

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في الإعتداء على المواطنين بغرض سرقة مركباتهم.

وتعتمد هذه الشبكة على استدراج السواق المتعاملين مع تطبيق خاص “بالسيارات” إنطلاقا من الجزائر العاصمة بمدخل ولاية وهران عبر بلدية وادي تليلات.

العملية تمت إستغلالا لمعلومات تفيد بفرار عناصر شبكة إجرامية متورطة في سرقة عدة سيارات باتجاه ولاية وهران. بعد فشلها في محاولة سرقة مركبة باستعمال العنف ببلدية زهانة ولاية معسكر. مباشرة قامت وحدات الدرك بوضع خطة محكمة التنفيذ مع علق المداخل والمنافذ التي يمكن أن يسلكها المجرمون.

وقد أسفرت عملية الترصد والترقب عن توقيف 8 متورطين تتراوح أعمارهم ما بين 25 و55 سنة. من بينهم امراتان ينحدرون من الجزائر العاصمة، البليدة ووهران.

فيما تم إسترجاع 5 سيارات مسروقة، سيارة سياحية ودراجة نارية تستعملان في عمليات السرقة. مبلغ 100 مليون سنتيم، معدات تستعمل في تزوير الأرقام التسلسلية للسيارات جهاز حاسوب محمول، بطاقات تسجل المركبات المزورة وهواتف محمولة.