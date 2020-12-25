يستمر ليومين.. تذبذب حاد في التزويد بمياه الشرب على مستوى 10 بلديات بالعاصمة

تقوم سيال، غدا السبت من التاسعة مساء إلى العاشرة صباحا من يوم الاثنين، بإصلاح تسربات في قناة رئيسية لنقل المياه.

وتقام هذه الأشغال على مستوى منطقة عين النعجة في بلدية جسر قسنطينة، وستخلق تذبذبا حادا في عملية التزويد بالمياه الشروب.

ويتم هذا كليا على مستوى بلديات بوزريعة، بلدية رايس حميدو بكل من حي سيدي الكبير والمقام الجميل وآبار الزواف.

وجزئيا بكل من بلديات بن عكنون، الأبيار، بولوغين، واد قريش، دالي براهيم، الشراقة، بئر خادم، بني مسوس.

وأكدت سيال لزبائنها بأن عملية التزويد بالمياه الشروب ستعود بصفة تدريجية عند نهاية الأشغال نهاية زوال الاثنين.

وتسخر شركة سيال تجهيزات متنقلة لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية بالمؤسسات العمومية والمستشفيات.

واعتذرت سيال من زبائنها عن الانزعاجات الناتجة عن هذه العملية.