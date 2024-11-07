يسرا اللوزي تتألق بالشتوي
بقلم أسماء.ع
تألقت الفنانة يسرا اللوزي في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، بإطلالة شتوية جذابة ومميزة.
ونشرت يسرا مقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع “انستجرام”، وعلقت: “احتضان جاذبية الأبيض والأسود”.
وجاءت تعليقات المتابعين، على الفيديو، : “جميلة وقمر”، “إيه الحلاوة دي”، “دائما الأفضل”، “قمر وهتفضل جميلة”، “أجمل البنات”.
وشاركت الفنانة يسرا اللوزي في مسلسل “سراب” من إخراج أحمد خالد، ويتضمن نخبة من النجوم، بينهم: خالد النبوي، هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، نجلاء بدر، دياموند بو عبود، چيهان الشماشرجي، ومحمد كيلاني.
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