يسرا اللوزي تتألق بالشتوي

تألقت الفنانة يسرا اللوزي في أحدث ظهور لها عبر السوشيال ميديا، بإطلالة شتوية جذابة ومميزة.

ونشرت يسرا مقطع فيديو لها، عبر حسابها الرسمي بموقع “انستجرام”، وعلقت: “احتضان جاذبية الأبيض والأسود”.

وجاءت تعليقات المتابعين، على الفيديو، : “جميلة وقمر”، “إيه الحلاوة دي”، “دائما الأفضل”، “قمر وهتفضل جميلة”، “أجمل البنات”.

وشاركت الفنانة يسرا اللوزي في مسلسل “سراب” من إخراج أحمد خالد، ويتضمن نخبة من النجوم، بينهم: خالد النبوي، هاني عادل، أحمد وفيق، أحمد مجدي، نجلاء بدر، دياموند بو عبود، چيهان الشماشرجي، ومحمد كيلاني.