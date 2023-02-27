يسرا تعد جمهورها بكوميديا “ستكسر الدنيا” في رمضان

شوقت الفنانة المصرية يسرا جمهورها بتقديم جرعة غير مسبوقة من الكوميديا في مسلسلها الجديد «1000 حمد الله على السلامة» والذي سيعرض في رمضان.

وقالت يسرا، أن تقديمها لدراما الكوميديا الاجتماعية للعام الثاني على التوالي مقصود. بهدف تجديد إطلالتها على الجمهور بعدما قدمت في السنوات السابقة جرعة مكثفة من مسلسلات الغموض والتراجيديا.

واوضحت يسرا خلال مداخلة هاتفية على قناة “الحياة”: “أعدكم تشوفوا كوميديا هاتكسر الدنيا على شاشة قناة الحياة. في مسلسل ألف حمد الله على السلامة. وبحب أغير وأقدم حاجات مختلفة؛ لأن اللي قدامي بيشوفني بمنظور وشكل مختلف في الدم الجديد”.

وأضافت يسرا: “بحب أغير جلدي، وبحب كل اللي معايا يكون مغيرين جلدهم. أنا بحب اللايت والكوميديا، كلنا محتاجين نضحك. مين ميحبش يضحك؟!”.

وتحدثت يسرا عن فريق العمل في المسلسل قائلة: “سعيدة بالتعاون مع هذه المجموعة الرائعة. مثل شيماء سيف ومحمد ثروت، خفة الدم غير عادية. وغصب عني ببوظ لهم اليوم ألف مرة. لأني بضحك من إيفيهاتهم، وفي ناس بيموتوا من الضحك ورا الكاميرا. حتى الأدوار الصغيرة هنلاقي ناس مهمة جداً مثل الفنان بيومي فؤاد الذي سيشارك كضيف شرف في بداية الحلقات”.

وتجسد يسرا في المسلسل، شخصية دكتورة سميحة جاهين السويسي، التي تعود إلى مصر. وتتخلى عن غربتها في الخارج، لتنفيذ وصية زوجها بالعودة وحصولها على نصيبها الشرعي من الميراث. وتكتشف بعد وصولها كثيراً من أسرار العائلة.