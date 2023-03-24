يسرا تكشف تفاصيل مكالمة مع دلال عبد العزيز في جنازة سمير غانم

كشفت النجمة المصرية يسرا عن إخفاءها خبر وفاة سمير غانم عن الراحلة دلال عبد العزيز. حيث كانت تمشي في جنازته دون إخبارها بذلك.

وقالت النجمة المصرية يسرا “أنا بعشق حاجة اسمها سمير غانم، وكلمت دلال عبد العزيز وقت الجنازة. ورفضت أقولها أنه مات، خوفاً على حالتها، وفي المقابل كان ضروري حضوري حفل زفاف الذي كان في نفس اليوم. وبالفعل حضرت لأني اتعلمت إني عمري ما حأرضي حد”.

كما تحدثت يسرا عن حلم الأمومة الذي ظل يراودها لسنوات طويلة. وكانت ترغب في تحقيقه إلا أنها قررت أن ترضى بالقدر.

وقالت “كنت هموت وعايزة أبقى أم والنهارده بقول أنا راضية الحمد لله على اللى ربنا كتبه لي. فيه حاجات لازم نرضى بيها وفيه حاجات ممكن نحارب علشانها وفيه حاجات مش لازم نعاند ربنا ولا الحقيقة”.

كما تطرقت أثناء حديثها إلى إمكانية اعتزالها عالم الفن والأضواء، قائلة: “عندما أتخذ القرار. لن أصرح به لأحد، وسأظل في منزلي وأعيش في هدوء تام”. موضحة أنها قد تتخذ هذا القرار حال عدم وجود أعمال فنية تناسبها.

وأشارت إلى كرهها للموت والمرض، “بكره أشوف نفسي تعبانة. الواحد لما بيتعب مش عارف هيقوم تاني ويخف ولا لا. وكمان الموت رغم أنه علينا حق. لكن مسألة أنك تفقد حد عزيز عليك دي من أسوأ اللحظات في الحياة.. وبياخد معاه جزء من روحك وقلبك”.