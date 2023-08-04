يسرا تُفجع برحيل فرد من عائلتها

أعلنت النجمة المصرية يسرا، وفاة حماتها زينب لطفي زوجة الفنان ولاعب كرة القدم الراحل صالح سليم، ووالدة الفنان الراحل هشام سليم.

ونشرت الفنانة على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعي، خبر وفاة حماتها، موضحة بأن العزاء سيتم إقتصاره على الجنازة فقط.

وكتبت يسرا: “إنا لله وإنا إليه راجعون، توفت إلى رحمة الله تعالى والدة زوجي السيدة زينب لطفي حرم المرحوم الكابتن صالح سليم. ووالدة كل من خالد صالح سليم والمرحوم هشام صالح سليم. تغمدها الله بواسع رحمته وألهمنا جميعا الصبر والسلوان.. العزاء يقتصر على الجنازة فقط”.

وحرص عدد كبير من أصدقاء الفنانة يسرا من نجوم الفن على تقديم التعازي وجاء من ضمنهم هند صبري. وإسعاد يونس، ومي كساب، ووفاء عامر.

وجاءت وفاة زينب لطفي بعد مرور 11 شهر من رحيل نجلها الفنان هشام سليم، حيث كان قد أُعلن نبأ وفاته في 22 سبتمبر العام الماضي عن عمر ناهز 64 عامًا. بعد صراع طويل مع مرض السرطان.