يسرا عن موكب المومياوات الملكية : مصر تبهر العالم

نشرت النجمة المصرية يسرا صورا لها من”موكب المومياوات الملكية” على صفحتها بانستغرام، حيث ظهرت بزي فرعوني جذاب وأنيق.

ونشرت يسرا صورا لها بإطلالة فرعونية وعلقت: “شرف كبير وعظيم لي أن أكون جزء من هذا الحدث الفخم والفريد والمشرف لكل مصري وعربي حول العالم”.

وأضافت: “مصر تتحدث عن نفسها بأسمى معاني الحضارة والإبداع، مصر قد الدُنيا وهتفضل أم الدنيا”.

وأكدت الفنانة يسرا، أن اختيارها للمشاركة في الحفل كان شرفًا كبيرًا لها.

وقالت الفنانة: “دموعنا كانت نازلة من الفرحة، وما حدث يجعل كل مصري فخورا كونه مصريًّا”.

وتابعت يسرا: “شيء يشرفنا وكان فوق التوقع ما شاء الله”.

وأرفقت يسرا التعليق بهاشتاغ: “مصر تبهر العالم”.

وكانت الفنانة المصرية من أوائل النجوم الذين شاركوا في الحدث التاريخي العظيم الذي شهدته مصر، مساء السبت.