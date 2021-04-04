يسرا عن موكب المومياوات الملكية : مصر تبهر العالم

نشرت النجمة المصرية يسرا صورا لها من”موكب المومياوات الملكية” على صفحتها بانستغرام، حيث ظهرت بزي فرعوني جذاب وأنيق.
ونشرت يسرا صورا لها بإطلالة فرعونية وعلقت: “شرف كبير وعظيم لي أن أكون جزء من هذا الحدث الفخم والفريد والمشرف لكل مصري وعربي حول العالم”.
وأضافت: “مصر تتحدث عن نفسها بأسمى معاني الحضارة والإبداع، مصر قد الدُنيا وهتفضل أم الدنيا”.
وأكدت الفنانة يسرا، أن اختيارها للمشاركة في الحفل كان شرفًا كبيرًا لها.
وقالت الفنانة: “دموعنا كانت نازلة من الفرحة، وما حدث يجعل كل مصري فخورا كونه مصريًّا”.
وتابعت يسرا: “شيء يشرفنا وكان فوق التوقع ما شاء الله”.
وأرفقت يسرا التعليق بهاشتاغ: “مصر تبهر العالم”.
وكانت الفنانة المصرية من أوائل النجوم الذين شاركوا في الحدث التاريخي العظيم الذي شهدته مصر، مساء السبت.
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