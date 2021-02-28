يسرا: كورونا علمتني الطبخ أكثر من والدتي

قالت النجمة المصرية يسرا أنها بسبب مكوثها في البيت بعد اصابتها بفيروس كورونا، اضطرت إلى تعلم الطبخ.

وأوردت الفنانة أثناء إستضافتها فى برنامج “سهرانين”: “كنت جيدة في الطبخ وأحب المحشى جدا، ولكن بحكم عملي، لا أستطيع الطبخ”.

وأضافت يسرا: “للأسف، عملي يمنعني من ممارسة هوايتي المفضلة وهي الطبخ بأنواعه”.

وتابعت: “خلال مكوثى في المنزل أيضا أحب مشاهدة التلفزيون وسماع الموسيقى ولكن ليس الموسيقى الصاخبة”.

للتذكير، تواصل النجمة الكبيرة تصوير مشاهدها فى مسلسلها الرمضاني المقبل “حرب أهلية”.

وتقوم يسرا بدور طبيبة تجميل وتجري العديد من عمليات التجميل ولديها إبنة تدخلها في العديد من الصراعات.

و من جهة أخرى، تواجه يسرا في المسلسل العديد من الخلافات مع زوجها وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.