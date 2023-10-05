يسرق “الفرماج الفاخر”.. توقيف رب أسرة بالعاصمة

في قضية طريفة أطوارها عرضتها محكمة الجنح بالدار البيضاء تورط فيها رب أسرة في بداية العقد السادس من العمر في قضية سرقة. راح ضحيتها صاحب محل تجاري “سوبيرات” بباب الزوار شرق يالعاصمة المدعو “ب.ه”. لتعرض هذا الأخير لسرقة قطعة كبيرة من الجبن باهض الثمن من نوع “شيدار روج”. الذي قدر وزنه بحوالي 2 كيلو قدر سعره بـ5500 دينار.

ولدى مواجهة المتهم الموقوف أمام هيئة المحكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري. اعترف بما نسب إليه من تهم. مقرا بأنه قام بسرقة قطعة الجبن من محل الضحية. مبررا السبب بظروف معيشية خاصة يمر بها. غير أنه انكر في ذات السياق تردده على نفس، المحل لعدة مرات لتكرار السرقة التي طالت الاجبان ذات النوعية الرفيعة.

من جهته الضحية أكد لرئيس الجلسة بأن المتهم ليس المرة الأولى التي يقوم فيها بسرقة الاجبان ذات النوعية الرفيعة والباهضة الثمن، وفي كل مرة يتغاضى عن متابعته، غير انه في المرة الأخيرة قرر ايداع شكوى ضده بعدما قام بسرقة قطعة جبن وزنها يقارب 2 كيلو على غرار سعرها المرتفع، ملتمسا من المحكمة تعويضا ماليا قدره 50 الف دج، ليقرر القاضي بعد المداولة القانونية بادانة المتهم ” ب.ه ” ب6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ، مع الزام بدفع تعويض للضحية قدره 25 الف دج.