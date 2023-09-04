يسرق المنازل.. بائع خردوات مهدد بعامين حبس نافدة

إلتمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة تسليط عقوبة عامين حبس نافذة. و100 ألف دج غرامة مالية نافذة لبائع الخردوات “ح.ز” بعد اقتحامه مسكن احد المواطنين بهدف سرقة .

وفي هذا السياق، ملابسات القضية تعود لشكوى تقدم بها الضحية “ب.م” بخصوص تعرض منزله لمحاولة السرقة من طرف المتهم. الذي حاول سرقة مجموعة من الكراسي و الحديد كانو متواجدين بحديقة المنزل، إلا أن الضحية تفطن له وقام بإيقافه .

هذا الأخير وخلال محاكمته، وجهت له تهمة السرقة رفقة شريكه المدعو “ب.أ” حيث فندا التهمة الموجهة اليهما محاولان استعطاف المحكمة بانهما ماون يسترزقان ولم تكن لهما نية في السرقة. طالبا الصفح من المتهم .