يسرق 70 أورو من حقيبة شرطية بالمطار لتغطية مصاريف خطبة شقيقته

سلطت محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاربعاء عقوبة في 6 أشهر حبسا موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج. في حق عون نظافة بمطار هواري بومدين المتهم الموقوف “ع.ف” عن جنحة السرقة التي راح ضحيتها شرطية المسماة “خ.ن” وهذا خلال تأدية مهامها.

وفي الجلسة التي مثل المتهم بموجبها للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري اعترف منذ الوهلة الأولى بالتهمة المنسوبة اليه. مصرحا بأنه قام وخلال ممارسة مهمة التنظيف بالمطار قام بسرقة مبلغ مالي من العملة الصعبة يقدر ب70 اورو ومبلغ آخر بالعملة الوطنية يقدر ب12 الف دج. ملتمسا العفو عنه لكونه لأول مرة يتورط قضائيا.

من جهته دفاع المتهم أكد للمحكمة بأن موكله بحكم أنه المعيل الوحيد لعائلته، واجه ضغوطات نفسية في الفترة الأخيرة بسبب عجزه عن توفير الأموال للتكفل بحفل خطوبة اخته الصغرى. الذي يتم يوم غد الخميس. الأمر الذي جعله يقترف فعل السرقة ملتمسا افادته باقصى ظروف التخفيف.

وفي ذات السياق تنازلت الضحية عن طلب تعويضات مالية في الدعوى المدنية. لكونها استردت اموالها من العملة الوطنية فقط من طرف اهل الضحية. معلنة الصفح عن المتهم مراعاة لظروفه المعيشية.