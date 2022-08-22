يسعى للتجديد مع زوجة يعاهدها بأن يحسن إليها

الرقم السري :

138254

يسعى من أجل التجديد ويعاهدك بأن يحسن إليك

أول عرض في هذا الركن سيكون من نصيب رجل من ولاية البليدة، هو قبائلي الأصل، يبلغ من العمر 60 سنة. رجل تقي ويخشى الله، ملتزم في الحياة، ويحظى باحترام غيره، متقاعد ولديه مسكن خاص، مطلق أب لأولاد يعيشون مع والدتهم. مستعجل على الاقتران، ويريد في القريب إن شاء الله أن يعثر على زوجة صادقة يستقر إلى جانبها. تكون من إحدى ولايات الوسط الجزائري، سنها لا يتجاوز 60 سنة، يقبلها مطلقة أو أرملة بطفل أو طفلين. ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، والأهم أن يغترف معها السعادة في رحاب الحلال وطاعة الله.

الرقم السري :

138255

فرصة من ذهب لرجل مستعجل على الزواج

من منطقة القبائل، نقدم لكم عرضا لرجل متشبع بالأخلاق الكريمة، غايته الزواج وبنا أسرة في كنف الحلال. يبلغ من العمر 53 سنة، يمارس مهنة التجارة، ولديه مسكن خاص، وجد نفسه على عتب الطلاق لأسباب يفضل شرحها لاحقا. لكنه رفض الاستسلام للوحدة وأراد أن يتوكل على الله وأن يعمل بالأسباب. للعثور عن زوجة تكون بنت الحلال التي تكمل إلى جانبه المشوار، لا يشترط فيها إلا الأخلاق الحسنة، والنية الجميلة. التي تجعل الحياة بينهما أكثر بساطة، يريدها من وسط البلاد خاصة منطقة القبائل، سنها لا يتعدى 45 سنة. يقبلها مطلقة أو أرملة، وحبذا لو تكون عاملة مستقرة، ويعدها بكثير من الحب والمعاشرة بالمعروف.

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