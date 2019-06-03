رجل من ولاية تبسة، متزوج ولديه أبناء، يبلغ من العمر 48 سنة، موظف مستقر في مؤسسة العمومية «اتصالات الجزائر» يمتلك مسكنا خاصا.

مقبول الشكل وأنيق، طيب ومسؤول، يسعى من أجل التعدد ليحصل العفة والستر والظفر بامرأة مقتنعة بالمبدأ يتخذها شريكة العمر.

تقاسمه الحلو والمر بما يرضي الله، متواضعة ومتفهمة تخشى الله وملتزمة بأحكام الشريعة.

يقبلها مطلقة أو أرملة ولكن من دون أولاد، سنها يتراوح ما بين 36 و41 عاما. يشترط أن تكون شريكة حياته، ماكثة في البيت يفضل زوجة من إحدى مدن الشرق الجزائري أو منطقة القبائل الكبرى، يعدها بالرعاية وحسن الاهتمام.

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الرقم السري : 131569

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