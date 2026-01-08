يسلي ريان ينضم رسميًا إلى أولمبيك أقبو

أعلن نادي أولمبيك أقبو، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع الحارس الدولي الجزائري، يسلي ريان، في خطوة تهدف إلى تعزيز مركز حراسة المرمى بعنصر يمتلك خبرة دولية ومسارًا احترافيًا متنوعًا.

ويعَدُّ يسلي ريان (مواليد 12 أكتوبر 1999 بمدينة تيزي وزو) إضافة نوعية لتشكيلة أولمبيك أقبو، بالنظر إلى تجربته الثرية خارج الوطن، إذ تلقى تكوينه الكروي في كندا مع نادي Panellinios Saint-Michel، قبل الالتحاق بأكاديمية إمباكت مونتريال، ثم خوض تجربة احترافية في إيطاليا مع نادي Vibonese.

كما راكم الحارس الجزائري خبرة معتبرة في الدوري الكندي الممتاز، بعد دفاعه عن ألوان Halifax Wanderers، Valour FC وAtletico Ottawa على مدار أربعة مواسم، حيث فرض نفسه كحارس موثوق وثابت المستوى.

وعلى الصعيد الدولي، سبق لـ يسلي ريان، تمثيل المنتخب الوطني الجزائري، حيث شارك أساسيًا في مباراتين وديتين أمام مصر وفلسطين. إضافة إلى تواجده ضمن قائمة “الخضر” المشاركة في كأس العرب 2025 بقطر.