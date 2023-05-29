يسمينة سلام.. جزائرية تتوج بجائزة “غورماند” لكتب الطبخ العالمية بالسويد

تحصلت الجزائرية يسمينة سلام على جائزة غورماند GOURMANDE لكتب الطبخ العالمية المرموقة بالسويد.

وحصد يسمينة سلام المرتبة الاولى بفضل كتابها ذاكرة فن الطبخ الجزائري والصادر عن وكالة النشر والإشهار سنة 2022.

وتم إختيار عمل يسمينة سلام ضمن أفضل 3 اعمال في فئة تاريخ فن الطبخ كما تم إنتقاء 18 كتابا من بلدان مشهورة بالطبخ منها الصين تركيا والبرتغال.

واعربت الجزائرية يسمينة سلام لوأج عن سعادتها الشخصية وللجزائر وقالت “الجزائر ليست فقط أكبر بلد إفريقي مساحة وإنما معروفة كذلك بتاريخها وتراثها سيما فن الطبخ.”

من جهة أخرى إعتبر منظمو المنافسة أن كتاب يسمينة سلام بالهام والمميز لتاريخ الطبخ العالمي. كما عرفت المنافسة مشاركة 230 بلد ومنطقة وبـ 100 ألف كتاب ونشرية مست جميع الفئات.

ويعتبر كتاب يسمينة سلام والمكون من 110 صفحة نتاج عمل بحثي وتوثيقي حول تاريخ الطبخ من مرحلة ماقبل التاريخ كما خصص الكتاب جانب عن الغداء في العالم منذ العصر الحجري.

كما كشف الكتاب عن 37 أقدم الأطباق الجزائرية تم تقديمها بتفاصيل ” كطبق “الدجاج بنوميديا”” و “التمر المحشو” الذين جاء ذكرهما على لسان ابيسيوس، أحد الوجوه البارزة في المجتمع الراقي الروماني. و”الحريرة”، “بسيس أرغان”، “ميركاس-مرقاز”، “روس”، “السفيرية” ، “حلوة العناب”،”التفينة”، وكذلك الشاي بالياسمين.

وتطرقت يسمينة سلام إلى الطبق الجزائري المشهور الكسكس والذي تم إدراجه ضمن قائمة الثراث العالمي للإنسانية.

وأنشأت جائزة “غورماند” لكتب الطبخ العالمية في سنة 1995 وهي تكافئ سنويا أفضل الأعمال عبر العالم المخصصة بشكل أساسي للغذاء و الطبخ.