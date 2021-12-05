“يسير تجمع 30 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة “أ

أعلنت شركة “يسير “عن جمع 30 مليون دولار في جولة تمويل من السلسلة “أ” هذا الصيف من مجموعة من المستثمرين.

وقلت الشركة أن جمعت التمويل من “WndrCo”و”DN Capital” و”Kismet Capital” و”Spike “Stanford Alumni ventures و”Quiet Capital”. و”Endeavour Catalyst” (صندوق الاستثمار المشترك لــ “Endeavour” و”FJ Labs” و”Venture Souq” و”Nellore Capital” و”Moving “apital صندوق الإستثمار لقدامى Uber” وغيرهم.

ومجموعة من المستثمرين الخيرين البارزين، مثل “كليو شامCleo Sham”، مديرةالعمليات السابقة لأوبر في أوروبا والصين، و”توماس لايتونThomas Layton”.

ومدير “Upwork” ومؤسس “OpentableوMetaweb”، وروهانمونغا “Rohan Monga”، ورئيس العمليات السابق في “Gojek”. و”هانس قراه Hannes Graah”، نائب الرئيس السابق لــ Spotify و”Revolut”.

كما تجدر الإشارة أن “يسير” جمعت سابقا 13.25 مليون دولار في جولة انطلاق أولية لم يتم الكشف عنه. وشارك فيها كلّ من “Y Combinator”، أكبر مُحفّز في العالم الذي شهد ميلاد مؤسسات عدة أمثال “AirBnB” و “Stripe” و “Dropbox” و “Doordash” وغيرها.

وتضمنت جولة الإنطلاق الأولية أيضًا مشاريع “DN Capital” و “FJ Labs و P1 ventures” و “French Partners” و”Spike Stanford Alumni”. و “ACE & Company” و “Venture Souq” وغيرها.

وكان من بين المستثمرين الخيرين البارزين “Max Mullen” ،المؤسس المشارك لـ “Instacart”، و”Sizhao Yang”، مؤسس “Farmville” ، و”Alan Rutledge” مؤسس “TrendMD”، و”Alber Ni”. الرئيس السابق للهندسة والتوظيف في Dropbox” SamvitRamadurgam”، مؤسس “Forge”، “Julian Shapiro”، مؤسس Demand Curve”، Greg Isenberg”. مؤسس شركة “by and Islands5″، و “Cleo Sham”، و”Rohan Monga”، و”Hannes Graah”، وآخرون.

يسير أفضل تطبيق في المغرب العربي

بدأت يسير نشاطها عام 2017، لتنمُو بعدها بسرعة في سوق موثوقة متعددة الجوانب في المغرب العربي “الجزائر والمغرب وتونس”.

ويستخدمها أكثر من 3 ملايين مستخدم، وهي تُقدّم خدمات تحت الطلب مثل النقل والتوصيل.

وأجنت “ياسير” عائدات لأزيد من 40.000 شريك، بما فيهم السائقين وعاملي التوصيل وتجار السلع الاستهلاكية وتجار الجملة. بهدف استخدام مثل هذه السوق لتوفير خدمات الدفع. حيث أن كافة العاملين في منطقة لا تتعامل غالبية الأشخاص والتجار فيها مع البنوك أو نادرًا ما تستخدم خدمات الدفع.

وعلّق نور الدين طـايبي، المُؤسس الشريك ليسير، على الكيفية التي سيسمح بها هذا التمويل للشركة بالاستثمار في نموها بشكل استراتيجي.

وقال: “أولاً وقبل كل شيء، أود أن أشكر جميع مستثمرينا على ثقتهم وتعاونهم ودعمهم وإيمانهم بما نقوم به. لديهم سجل حافل في دعم رواد الأعمال والمشاريع الكبرى”.

مضيفا: “من جهتنا، سنستخدم الأموال لغرض مضاعفة حجم فريق مهندسينا لتلبية طموحات منتجاتنا. ومن اجل تعزيز نمونا في الأسواق الحالية من خلال المنتجات الحالية والجديدة. كما نسعى التوسع في أسواق جديدة مثل تلك في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء وفي مناطق جغرافية إستراتيجية أخرى”.

يسير على خطى الشركات العالمية

كما صرح أنطوني صالح، الشريك في “WndrCo: قائلا: “تنمو يسير بشكل طبيعي ككل الشركات في العالم. وفي اللحظة التي التقينا فيها بالفريق، رأينا فرصة لدخول سوق ضخمة. من خلال خدمة تستفيد من أفضل النماذج التي رأيناها في أمكنة أخرى. كما سعدنا أن نكون جزءًا من هذه الرحلة المثيرة”.

أمّـا توماس روبن ، الشريك في “DN Capital”، الذي يُعد أحد المانحين الأوائل لـيسير، فقدقال: “لا يوجد نهج واحد يناسب الجميع لإنشاء تطبيقات المستهلك. كما تتطلب معرفة محلية يكسوها طابع شخصي هذه هي الطريقة التي أنشأ بها “Grab” و”Gojek” مثل هذه الشركات الكبيرة في جنوب شرق آسيا. كما جسّدت يسير هذه الحقيقة وأظهرت نموًا لا مثيل له لتصبح التطبيق الرائد في خدمة النقل والتوصيل في شمال إفريقيا “.

وفي جويلية 2021، انضم نور الدين إلى إنديفور “Endeavor” أكبر مجتمع ريادي لرواد الأعمال ذوي التأثير العالي في العالم. كما تم بعد ستة أشهر، اختيار يسير كمداول في “Endeavor”، وحققت الشركات نموًا وتأثيرًا استثنائيين.

كما علّق وليد بلاغة، المدير العام لـ”إنديفور” في منطقة المغرب العربي على الجولة، وقال: “منذ مرور نور الدين بعملية الانتقاء في إنديفور. كان لدينا قناعة بأنه سيكون ليسير أداءً رائعًا، لكنه تجاوز جميع توقعاتنا”.

مضيفا: ” في أقل من عام من اختياره أصبح أحد الأفضل أداءً عالميا وهذه الجولة ستطلق العنان لأداء يسير مستقبلاً”.

يسير نموذج ناجح لمؤسسة تكنولوجية ناشئة محلّية بنسبة 100٪

كما قال نور الدين والحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة ستانفورد. وعلى أزيد من 10 سنوات من الخبرة في مجال الشركات وريادة الأعمال في “سيليكون فالي”. :”يسير ليست مجرد شركة بالنسبة لي لقد تأسست لأربع أهداف مهمة.

وقال أيضا: “أولاً ، أردنا إنشاء نموذج ناجح لمؤسسة تكنولوجية ناشئة محلّية بنسبة 100٪، يقتدي بها آخرون لاسيما أعضاء فريق يسير. وثانيًا، أردنا تمكين المواهب المحلية وأهمها، الكفاءات التقنية التي غالبًا ما تترك المنطقة للتوجه إلى أوروبا. قصد متابعة المزيد من الدراسات أو العثور على وظائف.

وتابع القول: “لقد قمنا في الواقع، بتوظيف الكفاءات والمواهب في مجال الهندسة في كل بلد نعمل فيه قصد توسيع المهمة. كما نريد أن نجعل حياة شعوبنا سهلة في الحقيقة، كلمة “يسير” تعني السهولة واليسر باللغة العربية. وأخيرًا، أردنا غرس القيم الاجتماعية عبر منتجاتنا مثل الثقة والمساعدة المتبادلة”.

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