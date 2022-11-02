“يسير” تطمئن زبائنها.. خدماتنا تتوافق مع القوانين الجزائرية

تطمئن شركة الخدمات “يسير” لكراء سيارة بالسائق أو بدون سائق، زبائنها على أنها تقدم خدماتها بصفة قانونية. وهذا خلال بيان رسمي أصدرته اليوم الأربعاء.

وجاء في البيان، أن الشركة ذات الشخص الوحيد والمسؤولية المحدودة “يسير” هي شركة تأسست بموجب القانون الجزائري، ومسجلة في المركز الوطني للسجل التجاري تحت رقم 17 16/00-8994990 B. وأضاف البيان، أن الشركة وتوفر خدمة الربط للتنقل الشخصي لمستخدميها من خلال منصتها الرقمية.

تسعى ش.ذ.ش.و.م.م “يسير “إلى الإشارة على أنها تستخدم رمز النشاط “كراء سيارة بسائق أو بدون سائق”.وهو ما يسمى بالنشاط التجاري الحر التابع لوزارة التجارة وليس لوزارة النقل.

ويضيف البيان، وعليه، لا يتعّين الحصول على موافقة من الوزارة المذكورة، لا من طرف ش.ذ.ش.و.م.و يسير ولا من منشطيها عبر منصتها الرقمية الخاصة باستغالل هذا النشاط.

كما يتمتع السائقون الذين ُيقّدمون الخدمات مع ش.ذ.ش.و.م.و يسير بوضع قانوني منذ دخول قانون

المالية 2019 حيز التنفيذ. من خلال المادة 10 التي تعتبر هؤلاء السائقين كُمنشطين في منصات رقمية،

وُيصرحون عن دخلهم كل شهر من خلال دفع قيمة الضريبة الجزافية الوحيدة )IFU).

وتطمئن ش.ذ.ش.و.م.و “يسير” زبائنها المنشطين في منصتها الرقمية على أن خدماتها تتوافق مع

القوانين الجزائرية. وأن الشركة تنشط على التراب الوطني الجزائري وفقًا للقوانين المعمول به.

ومع ذلك، فإن بعض الشركات، وخاصة الأجنبية منها، ليس لها وجود قانوني في الجزائر وتنشط أيضا

بشكل غير قانوني من خالل التهرب من مسؤولياتها تجاه الوزارات المعنية، وهي: وزارة التجارة ووزارة

المالية.

وإذ تستنكر ش.ذ.ش.و.م.و “يسير” هذه الممارسات غير العادلة وغير القانونية وتدعو مستخدميها وسائقيها، إلى توخي الحذر وعدم استعمال هذه المنصات التي لا تتوافق مع القوانين الجزائرية.