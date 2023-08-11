يسير شريكا رسميا لباريس سان جيرمان

أعلنت شركة يسير عبر الصفحة الرسمية لها، على الفايسبوك، اليوم الجمعة عن شراكتها مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت أن الشراكة تعتبر ذات أهمية كبيرة ولمدة 3 سنوات، التي تعتبر ضمن أهداف التطور و التوسع على المستوى العالمي.

ويعبتر الفريق الباريسي ضمن أكبر الأندية العالمية، الذي يترأسها الملياردير ورجل الأعمال القطري ناصر الخليفي.

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