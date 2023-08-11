إعــــلانات
الرياضة

يسير شريكا رسميا لباريس سان جيرمان

بقلم النهار أونلاين
يسير شريكا رسميا لباريس سان جيرمان
يسير
  • 793
  • 0

أعلنت شركة يسير عبر الصفحة الرسمية لها، على الفايسبوك، اليوم الجمعة عن شراكتها مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت أن الشراكة تعتبر ذات أهمية كبيرة ولمدة 3 سنوات، التي تعتبر ضمن أهداف التطور و التوسع على المستوى العالمي.

ويعبتر الفريق الباريسي ضمن أكبر الأندية العالمية، الذي يترأسها الملياردير  ورجل الأعمال القطري ناصر الخليفي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti

رابط دائم : https://nhar.tv/9WI3r
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر