يشمل سلوفينيا.. توسيع الخط البحري الرابط بين الجزائر وكرواتيا

أعلنت شركة كنان الجزائر (CNAN El Djazair) عن توسيع الخط البحري الرابط بين الجزائر وكرواتيا ليشمل دولة سلوفينيا عبر ميناء كوبير (Koper).

وأوضحت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل أنه “في إطار الارتقاء بالخط البحري التجاري الدولي. وتعزيز الربط اللوجستي بين الجزائر وأوروبا، وتنفيذًا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل. السعيد سعيود تعلن شركة كنان الجزائر (CNAN El Djazair) عن توسيع الخط البحري الرابط بين الجزائر وكرواتيا. ليشمل دولة سلوفينيا عبر ميناء كوبير (Koper)”.

كما أكدت أن هذا الإجراء يأتي في سياق دعم المبادلات التجارية، وتوفير حلول نقل فعّالة للمتعاملين الاقتصاديين. وفتح آفاق جديدة للتصدير والاستيراد نحو أسواق أوروبا.

