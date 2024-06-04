يشمل 24 ولاية ساحلية.. تنصيب الجهاز الأمني الخاص بحراسة الشواطىء لصيف 2024

أعلنت الحماية المدنية الجزائرية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن تنصيب الجهاز الأمني الخاص بحراسة الشواطىء لصيف 2024.

وأوضحت الحماية المدنية، أن الجهاز الأمني لصيف 2024 خاص بـ 24 ولاية ساحلية، حيث يتعلق الأمر بكل من ولايات الشلف ، بجاية ، تلمسان ، تيزي وزو ، الجزائر، جيجل ، سكيكدة ، عنابة ، مستغانم، وهران ، بومرداس ، الطارف ، تيبازة و عين تيموشنت ” بمعدل 456 شاطىء محروس ممتدة على مسافة 303227 متر.

كما تم تخصيص 10107 عون منهم:

-985 عون حماية مدنية

-369 غطاس للحماية المدنية

-8753 عون موسمي

بالإضافة إلى:

-254 زورق Embarcations

-421 محمل Brancards

-799 سترة إنقاذ Gilets de sauvetage

-2415 طوق إنقاذ Bouées de sauvetage

-1938 قناع و زعانف Masques tubas et palmes

-501 علبة اسعاف boîtes de pharmacie

-1571 صافرة إنذار Sifflets