يصاب به طفل واحد من أصل 5000..الجزائر تحصي 3650 مصابا بمرض الهيموفيليا

قالت رئيسة الجمعية الوطنية لمرضى الهيموفيليا في الجزائر، الدكتورة لمهان لطيفة، إن هذا المرض وراثي نادر.

وأشارت في حديثها مع إذاعة سطيف، أنه يصيب طفلا واحد من بين 5000 طفل في الجزائر.

وأوضحت أن الهيموفيليا هو مرض نقص عامل تخثر الدم يؤدي إلى النزيف الحاد والتلقائي ثم الإعاقة.

وحسب الدكتورة، فهو مرض وراثي نادر نجده عند طفل واحد من بين 5000 طفل في الجزائر .

وأشارت أنه تم وضع خارطة طريق لإجبارية العلاج الوقائي للمرضى في المنازل عبر كامل التراب الوطني.

وقالت إنه إلى غاية نهاية سنة 2020، تم تسجيل 3650 مريض هيموفيليا في الجزائر.

وكشفت عن وجود مركزين متخصصين في قسنطينة والعاصمة، والهدف هو فتح مراكز جديدة في الجنوب .

وأضافت “في بلادنا فيه تحسن كبير جدا للتكفل بمرضى الهيموفيليا”.

وأشارت أن 10% من قيمة الأدوية التي تستوردها الجزائر سنويا تخصص لهذا المرض لأنه نادر .

وأكدت أن التكفل بمريض واحد يتطلب مبالغ جد ضخمة والوزارة تخصص سنويا تقريبا 30 ألف مليار سنتيم لهذا المرض .