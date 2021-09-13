يصغرها بـ 12 عاما وإيراني الجنسية.. النجمة العالمية بريتني سبيرز تعلن خطوبتها

أعلنت النجمة الأمريكية العالمية بريتني سبيرز على موقع إنستغرام مساء الأحد عن خطوبتها على صديقها إيراني الأصل سام أصغري البالغ 27 عاما.

ونشرت النجمة البالغة 39 عاما مقطع فيديو قصير عبر ”إنستغرام“، لخاتمها الماسي وأرفقته بالتعليق “لا أصدق ذلك”.

وشوهد خطيب بريتني وهو مدرب رياضي قبل أيام قليلة في متجر مجوهرات. مما يشير بالفعل إلى أنه كان ينوي خطبة بريتني.

وعانت بريتني من اكتئاب شديد منذ عام 2007. حيث أدى هذا التصرف إلى وضعها تحت وصاية والدها جايمي سبيرز الذي تحكم على مدى 13 عاما بشؤونها المالية.

وفي جوان الماضي شنت المغنية الأمريكية بريتني سبيرز حملة قضائية بهدف سحب الوصاية من والدها. وفي مطلع سبتمبر الجاري، طلب جايمي سبيرز رسميا من المحكمة إنهاء الوصاية المفروضة على ابنته.

وأعلن جيمي سبيرز والد نجمة البوب الأمريكية بريتني، موافقته على التنحي عن الوصاية عليها في الـ13 من أوت.