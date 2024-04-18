يصل إلى 250 مليون سنتيم.. هذه أسعار الزعفران في الجزائر

أكد منتجو الزعفران في الجزائر، أن المنتج ذو قيمة غذائية عالية وهو باهض الثمن. أين تختلف أسعاره على حسب النوعية و الجودة.

وقال أحد منتجي الزعفران بولاية سوق اهراس بوطوبة كمال في تصريح للنهار أونلاين، خلال يوم دراسي حول ” زعفران الجزائر.. تعزيز الذهب الأحمر في إقتصادنا الوطني”. أن هنالك نوع واحد من الزعفران ويختلف حسب الجودة، مشيرا إلى أن الزعفران في الجزائر باهض الثمن ويتراوح سعره مابين 30 و35 أورو للغرام الواحد عند تصديره، غير أن سعره داخليا يتراوح مابين 1500 و2500 دج للغرام الواحد. وعند اقتناء كمية كبيرة يتراوح سعرها مابين 200 و250 مليون سنتيم للكيلوغرام الواحد.

من جهته قال أحد المنتجين من ولاية خنشلة، أن الجزائر أصبحت رائدة في مجال إنتاج مادة الزعفران، وخرجنا من مرحلة التجارب إلى الإنتاج، خاصة وأن كل الظروف مواتية وملائمة للمساهمة إنتاج نوعية جيدة من الزعفران.

وأشار في سياق ذي صلة ، أن زراعة الزعفران تبدأ من 15 جويلية إلى نهاية سبتمبر في المناطق الشمالية. غير أنه وفي المناطق الجنوبية يتم تأخير موعد الزرع وجني المنتوج إلى شهر سبتمبر بسبب إرتفاع درجات الحرارة.