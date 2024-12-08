يصل سمكها لـ10 سم.. ثلوج كثيفة على هذه الولايات

أفادت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية، بتساقط الثلوج على المرتفعات التي يتعدى علوها 1100 متر، بداية من ليلة اليوم الأحد، على عدة ولايات.

وحسب ذات النشرية، سيكون تساقط الثلوج، بداية من الساعة التاسعة من مساء اليوم الأحد، ليستمر إلى غاية السادسة من صبيحة يوم غد الاثنين. وسيتراوح سمك الثلوج، بين 5 و10 سم.

وتتمثل الولايات المعنية بهذه النشرية في كل من تيزي وزو، البويرة، برج بورعريريج، سطيف، بجاية وجيجل.