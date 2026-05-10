يضرب خصمه بمطرقة ثم يحاول ذبحه بـ”كيتور” لنزاع قضائي سابق ببرج البحري

وقّعت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، عقوبة 7 سنوات سجنًا،في حق المتهم الموقوف المدعو “ح.ب” مسبوق قضائيًا ،لضلوعه في قضية محاولة إزهاق روح ربّ أسرة المدعو “ق.م”، بحي بن زرقة ببرج البحري شرقي العاصمة، طعنا وضربا بواسطة مطرقة ثم “كيتور” قاطع الورق وسط المدينة بعد مشاجرة بالأيدي تحوّلت في غضون ساعة إلى جريمة فظيعة كلّفت المجنى عليه المكوث في المستشفى.

وجاء منطوق الحكم بعد تمسك المتهم بإنكار جزء من الوقائع المنسوبة إليه، وتجريمها من طرف النيابة العامة التي أكدت في مرافعتها، أن المتهم تضاربت تصريحاته في الجلسة، لأجل التملص من المسؤولية الجزائية، رغم تصريحاته خلال مجريات التحقيق التي تضمنت اعترافات صريحة أمام رجال الضبطية القضائية ثم قاضي التحقيق، ملتمسة في طلباتها توقيع عقوبة 20 سنة سجنا في حق المتهم عن جناية محاولة الإغتيال مع سبق الإصرار.

وفي التفاصيل التي عرضتها هيئة المحكمة، فإن ملابسات الجريمة تعود إلى 24 أفريل 2024، أين شهد حي بن زرقة ببرج البحري أقصى شرق العاصمة، مشاجرة بالأيدي بين المتهم الموقوف المدعو “ح.ب” وأحد أبناء منطقته رب أسرة يدعى “ق.م”.

وبدأت المشاجرة بعدما ركن المتهم دراجته النارية بالقرب من الرصيف وسط المدينة. وفي تلك الأثناء قدم الضحية على متن سيارته، وصادف المتهم بالقرب من مكان تواجده.

وعلى حين غرّة نشبت مناوشات كلامية بينهما، سببها خلاف سابق بين الطرفين، جعلت كليهما يتشاجران بالأيدي. مما استدعى تدخّل بعض المارة بفض النزاع.

غير أنه وبعد مضي حوالي ساعة من الزمن، عاد المتهم إلى نفس الطريق التي كان يتواجد بها ضحيته.

وقام بمباغتته موجها له ضربة قوية على مستوى الرأس باستعمال مطرقة. وفور سقوط المجنى عليه أرضا من شدة الإصابة. أشهر في وجهه سلاحا أبيضا من نوع “كيتور” وقام بطعنه بواسطته على مستوى الرقبة محاولا ذبحه لتستقر الإصابة إلى غاية أسفل الصدر.

وأمام هول الحادثة، تمّ اسعاف الضحية بنقله إلى المستشفى لأجل انقاذ روحه. وخلالها خضع إلى إخاطة ” تقطيب” لجروحه. حيث أثببت الشهادة الطيبة المحررة من طرف الطبيب المعاين أن الضحية خضع إلى 24 غرزة على مستوى الرأس. مع منحه عجزا طبيا لمدة 30 يومًا.

وخلال مواجهة المتهم “ح.ب” بما نُسب إليه من تهم ووقائع، أكّد أنه لا يعرف الضحية معرفة جيدة، وأضاف أن “س”. هو من أرسل الضحية له لأجل الإعتداء عليه. متراجعا عن أقواله التي أوضح فيها أن سبب المشاجرة. هو خلاف سابق بين المدعو “س” أحد أصدقاء المجنى عليه كونه قام بمساعدته في إلقاء القبض عليه. خلال جريمة سرقة أقدم عليها.

