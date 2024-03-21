يضرب والدته العجوز في رمضان وينعتها بـ”شيبة النار” بسبب “المصروف”

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و100 الف دج غرامة مالية نافذة مع الإيداع بحبس الحراش في حق الموقوف ” مقران”، عن تهم تتعلق بجنح الضرب والجرح بسلاح أبيض والتعدي على الأصول والتهديد، التي راح ضحيتها والدته العجوز، وشقيقه الاكبر وابنه القاصر.

ولدى مثول المتهم للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري، ثارت الأم العجوز غضبا في وجه ابنها العاق. الذي تبين أنه يقوم بضربها في كل مرة ويهددها في مسكنها العائلي. وراحت تطلب من المحكمة تخليصها منه. مصرحة للقاضي بأن إبنها في دخل عليها وهي بالمسكن العائلي. وقام بلكمها على مستوى الوجه، بسبب “المصروف اليومي”. الذي لا يكف عن طلبه، كما قام بالاعتداء على حفيدها القاصر رميا من أعلى الادراج. ثم تناول سلاح أبيض من نوع ” راشكلو” للاعتداء عليه. قبل ام يتدخل والده ” إبنها الاكبر” ، الذي لم يسلم هو الاخر من الضرب والسب .

وقالت الضحية العجوز بأن إبنها المتهم قام بتهديدها وكسر السيارة وكل ابواب وأثاث المنزل ، وهذا كله بسبب الأموال، ورفضه العمل، فيما أكد الضحية الثانية الابن الاكبر بأن المتهم شقيقه يفتعل في كل مرة المشاكل مع والدته لكونه يتعاطى المخدرات، لذلك في كل مرة يطلب المزيد من المال من والدته بغرض اقتنائها.

كما أكد الطفل القاصر ابنه بأن المتهم قام بدفعه من أعلى السلالم، ثم حاول الاعتداء عليه بآلة حادة لولا تدخل والده وقتها.