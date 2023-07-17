يطعنانه بساطور ويحرضان كلب لافتراسه في الغابة بعد خلاف حول “الكاشيات” بالعاصمة

تعرض شاب من مدمني المؤثرات العقلية الى اعتداء خطير على طريقة الأفلام البوليسية على مستوى غابة “الكاليتوس” بمدينة برج البحري شرقي العاصمة. كلفه المؤثرات في المصحة الاستثنائية بسليم زميرلي بالحراش، وعجز طبي قدره 20 يوما. حسب تقدير الطبيب الشرعي المعاين لجروح الضحية.

وفي تفاصيل القضية التي عرضتها الغرفة الجزائية الثالثة لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الاثنين. فإن الوقائع انطلقت بتاريخ 23 أفريل 2023. في أعقاب شكوى تقدم بها الضحية المدعو “م.ك”، ببرج البحري، مفادها تعرضه للضرب المبرح بواسطة سلاح أبيض. من طرف المتهمين كل من “د.م”. وصديقه المدعو “ع.ع”. وهذا خلال تواجده بغابة ” الكاليتوس”، بمدينة برج البحري. أين تنقل الى هناك بغرض شراء بعض المؤثرات العقلية من عند كليهما.

كما صرح أن المتهم “د.م” وبعد مناوشات كلامية حادة بينهما. بحكم أنه تحدث اليه بصوت مرتفع، أشهر في وجهه ساطور ووجه له طعنة على مستوى الجهة للعليا للفهذ الأيسر. وخلالها قام مرافقه المتهم الثاني “ع.ع” بتحريض الكلب عليه الذي قام بعضه بأنحاء مختلفة من جسده.

وعليه ونتيجة الجروح البليغة يقول الضحية تم نقله الى مصلحة الاستعجالات ببرج البحري، ونظرا لخطورة الإصابة تم تحويله الى مستشفى سليم زميرلي للتكفل به. المتهم الموقوف ” د.م” ولدى مواجهته بالوقائع انكرها نكرانا قاطعا، مصرحا بأنه بيوم الوقائع لم يكن أصلا متواجدا بالغابة المذكورة، كما أنه لا يعرف الضحية الذي بدوره تغيب عن الجلسة للادلاء بتصريحاته.

ومن جهته النيابة العامة بعد السماع الى تصريحات المتهم الاول بالجلسة التمس في حقه تشديد العقوبة. كما تم تأجيل النطق بالحكم إلى الأسبوع المقبل .