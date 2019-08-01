يطعن طليقته ويحاول ذبحها وسط سوق أسبوعية في حاسي فدول بالجلفة

تعرضت،أول أمس،امرأة في العقد الرابع من العمر لإصابات خطيرة، جراء تعرضها لعدة طعنات من طرف طليقها في حاسي فدول بالجلفة.

وأفاد شهود عيان، أن المرأة المصابة التي تنحدر من إحدى بلديات ولاية تيسمسيلت، كانت بصدد التسوق بالسوق الأسبوعية الوطنية ببلدية حاسي فدول التي تقع في الحدود مع تراب ولاية تيارت.

وفجأة فاجأها شخص تبين لاحقا أنه زوجها السابق، ووجه عدة طعنات في أنحاء مختلفة من جسمها وصلت إلى أكثر من 12.

وكاد أن يقوم بذبحها لولا تدخل بعض التجار لمنعه وانهالوا عليه بالضرب ووجه له أحدهم ضربةبواسطة حجر على الرأس.

بعد أن هددهم بخنجر كان يلوح به وتمكنوا من توقيفه وتسليمه إلى عناصر الدرك الوطني لبلدية حاسي فدول،

فيما تم نقل الضحية إلى العيادة المتعددة الخدماتبذات البلدية، قبل أن يتم تحويلها إلى مستشفى عين وسارة.

أين أجريت لها عملية جراحية مستعجلة ووصفت حالتها بالمستقرة رغم خطورتها، وتزامن ذلك مع نقل الجاني إلى العيادة وتقديم الإسعافات له جراء تعرضه للضرب.

وحسب المعلومات التي استقتها «النهار»، فإن الجاني مسبوق قضائيا، سبق له وأن أودع السجن في قضية اعتدائه على والد طليقته.

وحكم عليه بعامين سجنا لامتناعه على دفع نفقة الزوجة بعدانفصاله عن زوجته منذ 15 سنة.

ولم تعرف بعد إذا كان لقاؤه بها هل كان بالصدفة أو كان يراقبها.

وقد علمت «النهار»، أن الدرك الوطني لبلدية حاسي فدول قد فتح تحقيقا لمعرفةالملابسات الحقيقية وراء القضية.

في انتظار تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين وسارة بالجلفة.