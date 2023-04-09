يطو: “التوقف المتكرر للبطولة أثر على مردود الوفاق”

أكد لاعب وفاق سطيف، نسيم يطو، تأثر مردود فريقه بالتوقف المتكرر لمنافسة البطولة خلال الموسم الجاري.

وصرح يطو، لتلفزيون النهار”: “التوقف المتكرر للبطولة الوطنية في عدة مناسبات ولفترات طويلة أثر على مردود الوفاق”

كما أضاف: “مثلا حاليا وبعد مباراتنا الأخيرة أمام اتحاد العاصمة، سنتوقف عن المنافسة الرسمية لمدة 27 يوما”.

وتابع نسيم يطو: “هذا التوقف المتكرر للبطولة، يؤثر على الجانب البدني، والفني للاعبين والفريق بصفة عامة”.