يطو : “جاهزون لقيادة وفاق سطيف لتحقيق الفوز أمام سوسطارة”

أكد لاعب وفاق سطيف نسيم يطو جاهزيته لقيادة زملائه في الفريق لتحقيق فوز جديد أمام إتحاد العاصمة في الجولة المقبلة.

وقال نسيم يطو في تصريح للموقع الرسمي لوفاق سطيف “للأسف لم نفوز بالنقاط الثلاث أمام شباب قسنطينة في المباراة الماضية، السياسي كانت له فرصة للاعبيه وسجّلوا علينا”

كما أضاف يطو “سنعمل عل الفوز أمام اتحاد العاصمة وتحقيق الفوز الثالث داخل الديار والرابع تواليا”

وأردف يطو عن اللعب في الأجواء الرمضانية “نحن جاهزون للسهرة الرمضانية، الآمر الجيد أننا سنلعب في السهرة الرمضانية وبعيدا عن ضغط الصوم”.

وختم نجم الفريق السطايفي “أطالب من الجمهور الحضور بقوة وننتظر تجسيد نقاط إضافية في قادم الجولات”.

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